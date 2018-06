Grünen-Antrag gegen Lobautunnel: SPÖ „beleidigt“

Das Thema Lobautunnel wirbelt weiterhin viel Staub auf: Am Samstag beschlossen die Wiener Grünen bei ihrem Landesparteitag den Antrag mit dem Titel „Nein zum Milliardengrab Lobau-Autobahn“, in dem Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und Wiens roter Bürgermeister Michael Ludwig aufgefordert werden, „von dem unsinnigen und milliardenteuren Prestigevorhaben abzurücken“. Am Sonntag teilte die SPÖ schließlich mit, sie fühle sich von ihrem Koalitionspartner „beleidigt“ ...