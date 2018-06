Wiens Grüne bringen Antrag gegen Lobautunnel ein

Hofer: „Lobautunnel Meilenstein für Wien“

Der Bau der Autobahn samt Tunnel werde außerdem voraussichtlich drei Milliarden Euro „verschlingen“, wird kritisiert. Stattdessen müsse in den Öffi-Ausbau, in die Verkehrswende und den Klimaschutz investiert werden, fordern die Grünen. Verkehrsminister Hofer hat auf die Kritik noch am Samstag reagiert: „Der Lobautunnel ist ein Meilenstein für die Entlastung Wiens und bringt ein Plus an Verkehrssicherheit. Es wird aber nicht möglich sein, den Tunnel gegen den Willen der Wiener Stadtverantwortlichen zu bauen.“