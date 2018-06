Geheime Vorbereitungen: Grüne planen Bruch mit SPÖ

„Der Bund zahlt das für Wien nötige Tunnelprojekt, die Asfinag baut, die Höchstrichter haben ihr Okay gegeben: Ich verstehe nicht, was jetzt diese Kampagnen-Pläne der Grünen bezwecken sollen“, vermutet Beate Meinl-Reisinger (NEOS) „ein taktisches Manöver“ hinter den jetzt aufgetauchten Widerstandsplänen der Grünen: „Will Maria Vassilakou so die Koalition mit der SPÖ sprengen? Die Vizebürgermeisterin muss jetzt eindeutig zeigen, ob sie noch ein Mitglied der Wiener Stadtregierung ist.“