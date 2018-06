Erdogan: „Glaubt ihr, wir schauen tatenlos zu?“

Islamische Glaubensgemeinschaft kündigt rechtliche Schritte an

Die geplanten Maßnahmen der Regierung haben international für Aufsehen gesorgt - und auch in Österreich gingen die Wogen hoch. So zeigte sich etwa die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) empört. Das diene nicht der Bekämpfung des politischen Islam, sondern nur der Schwächung der Strukturen der Glaubensgemeinschaft, teilte IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun am Sonntag mit und kündigte rechtliche Schritte an.