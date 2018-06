Erdogan: „Österreich islamophob und rassistisch“

Albayati: „Problematik von Wurzel her lösen“

„Solche Moscheen-Vereine des politischen Islam gibt‘s nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich“, erklärte Autor Amer Albayati gegenüber krone.at. Diese Problematik müsse man endlich von den Wurzeln her, ernsthaft und überall lösen, sonst werde das für die Integration immer bedrohlicher, so der Integrations- und Terrorexperte, der im November für die sofortige Schließung aller Moschee-Vereine in Östereich plädiert hatte (siehe Video unten). „Die Trennung zwischen Staat und Religion muss von allen beachtet werden, dann entstehen solche Probleme nicht“, sagt Albayati.