Thomas baut Dauphine-Führung vor Schlussetappe aus

Tour-de-Suisse-Auftakt geht an BMC-Team!

Das Team BMC mit dem australischen Mitfavoriten Richie Porte entschied am Samstag das Auftakt-Zeitfahren der Tour de Suisse in Frauenfeld (18,3 km) für sich. Das US-Team distanzierte die Mannschaften Sunweb (+ 20 Sekunden), Quickstep und Bora mit den Österreichern Gregor Mühlberger und Patrick Konrad (je 27 Sekunden) deutlich. Das Führungstrikot eroberte der Schweizer Sebastian Küng, der als erster BMC-Fahrer den Zielstrich passiert hatte. Mühlberger ist 14., Konrad 16.