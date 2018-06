„Sehr enttäuscht“ - Götze tritt gegen Stöger nach

Stöger, der den BVB im Dezember 2017 übernommen hatte und zu Saisonende wieder gehen musste, wird eine Teilschuld an Götzes WM-Aus gegeben. Nach dem bitteren Ausscheiden der Dortmunder gegen Österreichs Meister Red Bull Salzburg in der Europa League im März kritisierte der Wiener Götze nach dem Spiel. „Bei Mario war es leider so, dass wir überhaupt nicht mit dem einverstanden waren, was wir gesehen haben“, sagte Stöger damals.