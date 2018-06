Syrien-Heimkehrer verscherbeln deutsche Ausweise

Immer mehr geflüchtete Syrer geben ihre Pläne auf, sich in Deutschland neue Existenzen aufzubauen, und kehren stattdessen in ihr Heimatland zurück. Im Rückreisegepäck befinden sich sehr häufig auch die Ausweise, die ihnen von den deutschen Behörden ausgestellt wurden. Diese Dokumente sind auf den Schwarzmärkten in Syrien heiß begehrt und können mehrere Hundert Euro einbringen. In den meisten Fällen werden sie an Schlepper verkauft - oft an genau jene, die ihnen einst halfen, illegal nach Europa zu gelangen.