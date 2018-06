Deutschland enttäuscht bei 2:1 gegen Saudi-Arabien

Die Asiaten unterlagen in Lugano der Schweiz mit 0:2 (0:1). Ricardo Rodriguez per Foulelfer (42.) und Haris Seferovic (82.) besorgten die Treffer für die Hausherren. Die Schweizer, bei denen der zuletzt angeschlagene Granit Xhaka von Beginn an auflief, reisen am Montag nach Russland, wo sie auf Brasilien, Serbien und Costa Rica treffen. Die Japaner bestreiten am Dienstag noch ein weiteres Testspiel gegen Paraguay. Die Mannschaft um Dortmunds Shinji Kagawa, der am Freitag nur in der Schlussphase zum Einsatz kam, startet gegen Kolumbien in die WM. Weitere Gegner sind Polen und Senegal.