Winterpause in Englands Premier League ab 2020!

Im Gegensatz zu anderen großen Ligen wie Spanien, Deutschland, Italien oder Frankreich wurde in England bisher immer über den Winter durchgespielt, was dafür verantwortlich gemacht wird, dass englische Klubs in der entscheidenden Europacup-Phase bzw. die Nationalmannschaft bei Turnieren schlecht abschnitten. Von der am Freitag veröffentlichten Entscheidung nicht betroffen ist die „Christmas Period“. In den Tagen um Weihnachten und Neujahr bleibt es beim dichten Spielplan, der für die Liga dank weltweit hoher Einschaltquoten ein gutes Geschäft ist.