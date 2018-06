„Projekt Alice“ ermöglicht selbstbestimmtes Leben

So hat er das „Projekt Alice“ ins Leben gerufen, das ein betreutes, doch selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung ermöglichen soll. Lorentz kämpfte für die Realisierung der Idee - die nun fast fertig umgesetzt ist! Durch zahlreiche Spenden und Unterstützer wurde Alice’ Elternhaus im niederösterreichischen Neulengbach zu einer betreuten Wohneinrichtung umgebaut, die diesen März eröffnet wurde. Jugend am Werk kümmert sich dort aktuell um sechs junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Eine Erweiterung des Projekts, für die noch finanzielle Unterstützer gesucht werden, soll folgen.