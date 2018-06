„Er hatte Respekt - aber das ist Kasperltheater“

„Und so einer sitzt in U-Ausschüssen. Wer soll da noch an redliche Arbeit glauben, wenn man sieht wie er schon in seiner kleinen Partei alles so lange hin und her schiebt, bis er wieder seine Vorteile herausgeholt hat“, meldete sich etwa nitsrek zu Wort. Dieser Kommentar spricht aus, was sich viele krone.at-Leser zurzeit denken: Die Glaubwürdigkeit und vor allem sein bisheriges Vertrauen als Aufdecker und Politiker ist dahin.