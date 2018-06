Pilz: Kreislaufkollaps und neue Parteichefin

„Mein Arzt hat eine virale Darminfektion festgestellt“, erklärte der 64-Jährige am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Stern und Klubchef Wolfgang Zinggl. Der Mediziner habe ihm gesagt, dass er nicht vernehmungsfähig sei und ihm eine Infusion gegeben. „Am Nachmittag ist er noch einmal gekommen und hat mir eine zweite Infusion gegeben.“ Der Prozess soll aber dennoch fortgesetzt werden, denn Pilz will nach seiner Rückkehr im Nationalrat selbst beantragen, „dass meine Immunität in diesem Verfahren aufgehoben bleibt“.