KH-Nord-Chefin kassiert schon jetzt saftige Zulage

„Eröffnungsdatum steht in den Sternen“

ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch tobt: „Es ist unglaublich, dass bereits jetzt Zulagen an eine Führungskraft im Krankenhaus Nord gehen sollen, obwohl das Spital noch nicht einmal fertig ist! Auch das Eröffnungsdatum steht in den Sternen.“