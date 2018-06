Arbeitsunfall: Mann stürzt sieben Meter in den Tod

Sieben Meter tief stürzte Mittwochmittag ein Arbeiter auf dem Betriebsgelände eines Agrarhandelunternehmens in Hörsching in den Tod. Die Wiederbelebungsversuche durch den Rettungsdienst und dem Team des Notarzthubschraubers „Christophorus 10 “ waren erfolglos. Der abgestürzte Arbeiter verstarb noch am Unfallort.