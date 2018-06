Andy Murray muss Comeback erneut verschieben

Sein bisher letztes Match auf der ATP-Tour hat der zweimalige Olympiasieger am 12. Juli vergangenen Jahres bei seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon bestritten. Er plane weiterhin, „in den kommenden Wochen“ zurückzukehren, sagte Murray in einem Video-Interview eines Sponsors. „Aber ich will bei 100 Prozent sein bei meinem Comeback.“