Kein Haftbefehl gegen Dom-Angreifer aus Wien

Pfefferspray zeigte keine Wirkung

Zwei Beamte trafen wenig später beim Altar auf den bewaffneten Tobenden und versuchten ihn zu beruhigen, was jedoch nicht gelang. Auch der Einsatz von Pfefferspray zeigte keine Wirkung, einer der Polizisten griff daraufhin zur Dienstwaffe und schoss auf den Wiener. Dieser wurde offenbar an den Beinen schwer verletzt, auch der Kollege des Beamten erlitt von einem Projektil am Kopf leichte Verletzung, es soll sich um einen Streifschuss gehandelt haben. Während der Polizist nach der Behandlung das Spital noch am Sonntagabend verlassen konnte, musste der 53-Jährige offenbar nach einer Notoperation in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, hieß es aus Ermittlerkreisen. Eine Einvernahme des Wieners war daher bislang nicht möglich.