Wurde „Ginger“ gestohlen?

„Auch die K9-Tiersucher haben die Hotelanlage in Pörtschach abgesucht. Wir sind verzweifelt“, erzählt Nicola Danner. Die Hundebesitzerin musste nach Deutschland zurück, da sie einen Pferdehof zu versorgen hat, ist aber mit Kärnten ständig in Verbindung. „Wenn jemand ,Ginger’ gesehen hat, fahre ich sofort los!“ Auch die Polizei weiß Bescheid und hilft mit. Hinweise erbeten an