Welser Feuerwehr fängt Ringelnatter in Garten ein

Die Feuerwehrleute rückten mit Spezialwerkzeug an, mit denen es ihnen rasch gelang, die ungiftige Ringelnatter einzufangen. Die Schlange hatte sich unter einer Bank im Garten eines Wohnhauses in Wels-Puchberg versteckt. Die Grundstücksbesitzer waren darüber wenig begeistert, da dort auch Kinder spielen. Das streng geschützte Reptil wurde von den Einsatzkräften daher schonend eingefangen, in einen Sack gesteckt und weit abseits von Siedlungsgebieten rasch wieder in die Natur entlassen, wo es sich nun von der Aufregung erholen kann.