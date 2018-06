Das Unwetter trübt den süßen Erdbeertraum

„Der Hagel hat an unseren reifen Erdbeeren einigen Schaden angerichtet, vor allem auf den Feldern in Pusarnitz und Spittal-Ost“, klagt Martina Schoaß, die auch in Villach und in Feistritz Erdbeerfelder bewirtschaftet. „Es steckt viel Arbeit dahinter, Felder und Pflanzen zu pflegen.“