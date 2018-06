Lorenzo-Triumph als Nadelstiche in 80.000 Herzen!

Kolportierte 12,5 Millionen Euro überweist Ducati pro Jahr an Lorenzo (unten im Bild). In den bisherigen 23 Rennen für die Italiener war er aber nur einen Bruchteil wert. Weshalb am Saisonende wohl Schluss ist. Aber ausgerechnet in Mugello ging Lorenzo der Sieg-Knopf auf. Ein später Triumph wie Nadelstiche für die blau-gelben Fans von Valentino Rossi. Denn von den 90.310 Besuchern alleine am Renn-Sonntag drückten geschätzte 80.000 Rossi die Daumen.