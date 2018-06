Danke für diesen historischen Sieg!

So früh durch so einen groben Schnitzer gegen den Weltmeister in Rückstand zu geraten, machte die Aufgabe natürlich nicht leichter. Aber Österreichs Team kämpfte sich zurück, legte die Scheu vor dem großen Namen immer mehr ab, ausgerechnet ein Kärntner brachte dann nach der Pause das Stadion in Klagenfurt zum Beben: Der Sirnitzer Martin Hinteregger erzielte nach 53 Minuten einen Volleytreffer Marke „Tor des Jahres“, als Alessandro Schöpf 16 Minuten später nachlegte, zum 2:1 traf, war Klagenfurt ein Tollhaus!