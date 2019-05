Bis zum letzten Tropfen fahren - eine gute Idee?

Auf die Angabe der verbliebenen Reichweite im Bordcomputer sollten man sich nur bedingt verlassen. Ab dem Zeitpunkt, an dem das Reservelämpchen leuchtet, kann man bei den meisten Fabrikaten zwar durchaus noch dutzende Kilometer fahren. Aber obwohl es so scheint: Die Anzeigen sind längst nicht so genau, dass man sich danach tatsächlich richten könnte. Auch, weil eine genaue Angabe stark von Fahrweise, Verkehrsfluss und Verbrauchern wie Klimaanlage oder Heizung abhängt. Oft ist die verbliebene Reichweite deshalb am Ende der Kraftstoffreserve nicht bis auf den letzten Kilometer angegeben, sondern wird durch Striche ersetzt. Damit wollen die Hersteller gerade verhindern, dass der Fahrer die Fahrt an die Tankstelle mit dem allerletzten Tropfen kalkuliert.