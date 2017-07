Pestizide können Wespen wenig anhaben

Pestizide in der Landwirtschaft und der Verlust von Lebensraum werden für viele Insektenarten zum Problem. Wespen zeigen sich davon aber wenig beeindruckt. "Sie kommen gut zurecht mit dem, was sie in der menschlichen Umgebung finden und sind nicht so angewiesen auf natürliche Nahrung", sagte die Biologin Dominique Zimmermann am Freitag zur APA. Kälte und Regen hindern sie jedoch am Wachstum.