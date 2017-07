100- Kilo- Münze gestohlen: Video zeigt jetzt Täter

Es war ein unglaublicher Millionen- Coup in Berlin: Unbekannte waren im März in das Bode- Museum in Berlin eingestiegen und hatten die 100 Kilogramm schwere Goldmünze "Maple Leaf 2007" im Wert von rund 3,5 Millionen Euro gestohlen. Jetzt hat die Polizei Videomaterial der Täter veröffentlicht und bitte um Mithilfe bei der Suche.