Putin- Kritiker Nawalny in Moskau festgenommen

Der prominente russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist am Sonntag bei einer Demonstration in Moskau festgenommen worden. Das teilte sein Sprecher mit. Laut Augenzeugen versammelten sich Hunderte Demonstranten um jenen Polizeibus, mit dem der Putin- Kritiker weggebracht werden sollte. Nawalny hatte zu Protesten gegen Korruption aufgerufen, an denen landesweit Tausende Menschen teilnahmen.