NÖ: Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der B16 in Trumau im Bezirk Baden sind am Sonntagnachmittag fünf Personen verletzt worden. Eine schwer verletzte Pensionistin musste ins Spital geflogen werden. Die 83- jährige Lenkerin eines Pkw hatte gegen 16.30 Uhr ein entgegenkommendes Auto übersehen, als sie nach links in Richtung Autobahnauffahrt abbog. Während ihr Fahrzeug zurückgeschleudert wurde, kam der Pkw des 25- jährigen Lenkers von der Fahrbahn ab und stürzte in einen etwa drei Meter tiefen Straßengraben.