Mutter warf Säugling in Flughafen- Mistkübel

Menschliche Tragödie am Flughafen Wien- Schwechat: Auf der Damentoilette im Transitbereich wurde ein neugeborenes Mädchen entdeckt. Die aus Nigeria stammende 28- jährige Mutter hatte ihr Baby nach der Geburt in einen Plastiksack gesteckt und in einen Mülleimer geworfen. Gegenüber der Polizei gab sie an, sie habe gedacht, das Kind sei bereits tot - und sie habe ihren Flug nicht verpassen wollen.