Hier rast der Todeslenker in die Menschenmenge

Eine furchtbare Tat hat sich am Freitag in der australischen Stadt Melbourne ereignet: Ein 26- Jähriger raste mit seinem Auto in eine Menschenmenge und tötete dabei drei Menschen, darunter auch ein kleines Kind. Mindestens 20 weitere Personen wurden teils schwer verletzt. In einem Video ist zu sehen, wie der Todeslenker mit seinem roten Auto an einer Kreuzung mehrmals im Kreis fährt und dann in die Menschenmenge rast. Zwei Männer hatten zuvor versucht, ihn aufzuhalten.