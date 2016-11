Francois Fillon plant eine französische Revolution

Mit Francois Fillon an der Spitze wollen Frankreichs Konservative bei der Präsidentschaftswahl 2017 die Rückkehr in den Elysée- Palast schaffen. Der 62- jährige Ex- Premier erhielt bei der Vorwahl der Republikaner- Partei für die Präsidentschaftskandidatur fast doppelt so viele Stimmen wie sein Kontrahent Alain Juppé. Fillon präsentiert sich als Reformpolitiker, der den Staatshaushalt sanieren und den Arbeitsmarkt beleben will.