Diesmal liefert der Kanzler Kern kalte Getränke

Der nächste Tag mit Rekordhitze in Wien, 32 Grad, der Asphalt auf den Innenstadt- Straßen scheint zu glühen. Direkt vor dem Kanzleramt auf dem Ballhausplatz arbeitet ein Bautrupp an der neuen Straßenführung und an den neuen Gehsteigen - der Bundeskanzler sieht zu mittag von seinem Fenster die Arbeiten. Christian Kern schnappt sich einige Flaschen Limo und Mineralwasser, lässt Wurstsemmeln einpacken und bringt die Jause von seinem Büro hinunter auf den Ballhausplatz. Die Überraschung ist ihm wirklich gelungen.