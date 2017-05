Romy Schneider: Ihr Grab wurde in Paris geschändet

Laut dem Ermittler seien vorerst jedoch keinere schwereren Beschädigungen am Grab festgestellt worden. Die Gendarmerie von Mantes- la- Jolie wurde mit dem Fall betraut, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die junge Romy Schneider mit Alain Delon Foto: dpa/A0075 Rauchwetter

Die Schauspielerin (1938- 1982) mit bürgerlichem Namen Rosemarie Magdalena Albach war eine der wenigen deutschen Darstellerinnen des 20. Jahrhunderts, denen es gelang, auch international Fuß zu fassen und weltweiten Ruhm zu erlangen.

Foto: AFP

In ihrer Rolle als Kaiserin Elisabeth in der "Sisi"- Filmtrilogie spielte sich die gebürtige Wienerin in die Herzen der Zuschauer.

Foto: dpa

Am Morgen des 29. Mai 1982 wurde Schneider leblos in ihrer Wohnung in Paris aufgefunden und später westlich von Paris beigesetzt.