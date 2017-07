Rihanna: Milliarden- Ehevertrag mit Saudi- Mogul

Wie das US- amerikanische "Life and Style"- Magazin berichtet, sollen die 29- jährige Sängerin und der gleichaltrige Vizepräsident des Saudi- Arabischen Familienunternehmens "Abdul Latif Jameel Co." völlig verschossen ineinander sein und es kaum erwarten können zu heiraten.

Hassan Jameel Foto: Viennareport

"Geschäft ist Geschäft"

Doch bevor die Traumhochzeit stattfinden könne, müssten die Anwälte erst einmal einen, wie es heißt, "simplen", aber wasserdichten Vertrag aushandeln, der sicherstellen soll, dass im Falle einer Scheidung jeder mit dem aus der Ehe geht, was er mitgebracht hat. Denn, auch wenn die Liebe groß sei und sie es einem Vertrauten zufolge "sehr eilig haben", bleibe "Geschäft doch Geschäft".

Rihanna Foto: instagram.com/badgalriri

Jameel sei immerhin 1,5 Milliarden Dollar schwer und besitze die exklusiven Vertriebsrechte für Toyotas im Saudi Arabien sowie in sieben anderen Ländern. Außerdem gehört seiner Familie eine ganze Fußballliga, die sogenannte "Abdul Latif Jameel League".

Rihanna verfügt über ein 230- Millionen- Dollar- Vermögen. Neben ihrer Musik hat sie Einnahmen aus einer Kleiderlinie, außerdem besitzt sie wertvolle Immobilien, darunter ein 22- Millionen- Dollar- Anwesen auf Barbados mit Privatstrand und einer Anlegestelle für Jachten.

Rihanna Foto: www.PPS.at

"Ehegelübde, dort wo sie herkommen"

Sobald der Vertrag unterschrieben ist, wird geheiratet. "Sie wollen ganz besondere Ehegelübde ablegen, und zwar dort, wo sie beide herkommen. Das heißt, Barbados und Saudi- Arabien, wahrscheinlich Riad", verriet ein Vertrauter.

Gerüchten zufolge soll Jameel zuvor mit Naomi Campbell liiert gewesen sein. Rihanna trennte sich 2016 von Dranke. Das erste mal mit Jameel gesehen wurde sie im Juni in Spanien.

Rihanna Foto: www.PPS.at