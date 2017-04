Kylie Minogue: Angeblich Liebelei mit Prinz Andrew

Wie die britische "Daily Mail" ihren Landsleuten am Dienstagmorgen verkündete, soll die australische Sängerin Kylie Minogue bereits seit einigen Wochen eine Liebelei mit Prinz Andrew haben.

"Hundertprotzentig vernarrt"

Der 48- jährige Popfloh und der neun Jahre ältere Königssohn sollen unzertrennlich sein. Der Prinz sei "hundertprozentig vernarrt" in die zarte Blondine aus Down Under.

Prinz Andrew Foto: AP

Schon seit Jahren seien Minogue und Andrew enge Freunde gewesen, heißt es. Nach der Trennung der Sängerin von ihrem 29- jährigen Verlobten Joshua Sasse im Februar, hätte sich Andrew bei ihr gemeldet. Seither hätten sie eine heimliche Liaison.

Minogue verbrachte mehrere Nächte bei Andrew

Zeugen hätten verraten, dass Minogue mehrere Nächte bei dem Vater zweier Töchter, der früher mit Sarah Ferguson verheiratet gewesen war, verbracht hätte. Gemeinsame Fotos des Paares gibt es keine.

Seinen Eltern muss Andrew seine neue Freundin wenigstens nicht mehr vorstellen: Erst Anfang April übergab sein Vater Prinz Phillip auf Schloss Windsor Minogue eine Ehrenmedaille für ihre sozialen Verdienste. Auch Andrews Mutter Elizabeth II. ist dem Star bereits begegnet: 2016 performte Minogue beim Konzert zum 90. Geburtstag der Queen und schüttelte ihr danach die Hände.

Kylie Minogue mit Prinz Phillip auf Schloss Windsor Foto: www.viennareport.at

Kylie Minogue singt beim Konzert zum 90. Geburtstag der Queen auf Schloss Windsor. Foto: AFP