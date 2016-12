George Michaels Freund: "Ich fand ihn tot im Bett"

George Michael ist am Christtag in seinem Haus in Oxfordshire im Schlaf gestorben - diese Nachricht erschütterte in der Nacht auf Montag die Musikwelt und Michaels Fans. Am Montagabend postete der langjährige Partner des britischen Popstars eine herzzerreißende Nachricht auf Twitter: Demnach hat er den 53- Jährigen tot in seinem Bett gefunden.