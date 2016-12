Carrie Fishers Mutter starb einen Tag nach Tochter

Nach Carries Tod hatte Reynolds am Dienstag noch via Facebook "die Gaben und Talente meiner geliebten und unglaublichen Tochter" gewürdigt. An die Adresse ihrer Anhänger schrieb sie: "Ich bin dankbar für eure Gedanken und Gebete, die sie jetzt zu ihrer nächsten Station begleiten. In Liebe, Carries Mutter."

Debbie Reynolds' Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Debbie Reynolds mit Tochter Carrie Fisher im Jahr 2015 Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/ETHAN MILLER

Carrie entstammt aus Kurzehe mit Sänger Eddie Fisher

Carrie und Todd gingen aus Reynolds' Kurzehe mit dem Sänger Eddie Fisher (1928- 2010) hervor. Noch 2016 ließen sich Mutter und Tochter für die HBO- Dokumentation "Bright Lights: Starring Carrie Fisher und Debbie Reynolds" filmen und interviewen. Beide wohnten zuletzt nebeneinander und sahen sich fast täglich - sie verheimlichten aber auch ihr oft angespanntes Verhältnis nicht. Fishers Vater Eddie hatte die Familie bald nach der Geburt der gemeinsamen Tochter verlassen und Elizabeth Taylor geheiratet.

Debbie Reynolds und Eddie Fisher mit Töchterchen Carrie im Jahr 1957 Foto: ASSOCIATED PRESS

Hinter Reynolds liegt ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Als Tochter einer armen Zimmermannsfamilie im texanischen El Paso geboren, zog die ehrgeizige Teenagerin als Gewinnerin eines Schönheitswettbewerbs in Kalifornien erstmals alle Blicke auf sich. Ihren Durchbruch verdankte sie dem gefeierten Tänzer und Schauspieler Gene Kelly, der sie 1952 zur Partnerin in dem Musical "Singin' in the Rain" und damit über Nacht zum Star machte. In Dutzenden Filmen wirkte Reynolds danach mit, darunter in "Tammy", "Scheidung auf Amerikanisch" und dem Musikfilm "Goldgräber- Molly", der ihr 1964 auch eine Oscar- Nominierung einbrachte.

Debbie Reynolds mit Tochter Carrie Fisher im Jahr 2011 Foto: ASSOCIATED PRESS

Bestürzung in Hollywood

Mehrere US- Prominente zeigten sich auf Twitter bestürzt. Der bekannte Showmaster Larry King schrieb: "Debbie Reynolds war erste Klasse. Sie war liebevoll, talentiert, schön, unvergänglich. Ich bedauere jeden, der nie die Chance hatte, sie zu treffen." Auch die Schauspielerin Bette Midler reagierte fassungslos auf den zweiten Todesfall in der Familie binnen kürzester Zeit: "Das ist zu schwer zu begreifen. Schön, talentiert, mit Hingabe zu ihrer Kunst folgt sie Carrie". Hollywood- Star Alyssa Milano sieht Mutter und Tochter nun im Tode vereint: "Liebe Debbie Reynolds, ich verstehe es vollkommen. Nimm sie fest in den Arm für uns alle."