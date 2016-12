"Star Wars"- Star Carrie Fisher ist tot

Fisher soll einem Statement ihrer Tochter zufolge am Dienstagmorgen gegen 8.55 Uhr (Ortszeit) gestorben sein. "Sie wurde von der Welt geliebt und sie wird sehr vermisst werden", zitiert das "People Magazine" aus der Stellungnahme. "Unsere ganze Familie möchte sich für die Gedanken und Gebete bedanken".

Foto: APA/AFP/LEON NEAL, AP

Auch Freunde und Kollegen von Fisher reagierten bestürzt auf die Todesmeldung. "Am Boden zerstört" schrieb etwa Mark Hamill, der in der Sternen- Krieger- Saga Luke Skywalker verkörperte, im Kurznachrichtendienst Twitter.

"Für diesen Verlust gibt es keine Worte", twitterte Schauspieler Peter Mayhew (in "Star Wars" spielte er Chewbacca).

Getrauert wird auch auf der offiziellen Website der Sternenkrieger- Saga : "Wir sind zutiefst traurig über die Nachricht vom Tod Carrie Fishers, die nicht nur eine gefeierte Schauspielerin und Autorin war, sondern auch ein geliebtes Mitglied der Lucasfilm- Familie. Sie wurde von allen, die sie kannten, für ihre einnehmende Persönlichkeit und ihren scharfen Witz bewundert."

Lucasfilm- Chefin: "Wir werden sie schmerzlich vermissen"

Kathleen Kennedy, Präsidentin der "Star Wars"- Schmiede Lucasfilm, ergänzte: "Carrie hat einen besonderen Platz in den Herzen von jedem hier bei Lucasfilm und es ist schwer, sich eine Welt ohne sie vorzustellen. Sie war für die Welt Prinzessin Leia, aber für uns alle war sie eine ganz besondere Freundin von ungezähmtem Geist, unglaublichem Witz und einem liebevollen Herzen. Carrie definierte auch den weiblichen Helden unserer Zeit vor mehr als einer Generation. Ihre bahnbrechende Rolle als Prinzessin Leia diente als Inspiration von Kraft und Zuversicht für junge Mädchen überall. Wir werden sie schmerzlich vermissen."

Herzinfarkt auf Flug von London nach Los Angeles erlitten

Die Schauspielerin hatte am vergangenen Freitag auf einem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzinfarkt erlitten und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch behandelt. Medien zufolge hatte Fisher in London gerade die Dreharbeiten für die dritte Staffel der britischen Fernsehserie "Catastrophe" beendet. Fishers Bruder Todd berichtete, seine Schwester liege auf der Intensivstation. Ihre Familie hatte zuletzt noch verlauten lassen, dass sich ihr Zustand stabilisiert habe.

Harrison Ford, Carrie Fishe und Mark Hamill als Han Solo, Prinzessin Leia und Luke Skywalker Foto: AP

Carrie Fisher und Harrison Ford in "Star Wars" Foto: Moviestore Collection/face to face

Harrison Ford und Carrie Fisher in "Star Wars" Foto: Moviestore Collection/face to face

Fisher war vor allem durch ihre Rolle als Prinzessin Leia aus der "Star Wars"- Serie bekannt. 2015 kehrte sie in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in ihrer ikonischen Rolle auf die Leinwand zurück. Die Tochter der Hollywood- Schauspielerin Debbie Reynolds (84) und des Sängers Eddie Fisher (1928 - 2010) spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers", "Harry und Sally" und "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper" mit. Kürzlich hatte sie ihre Autobiografie "The Princess Diarist" veröffentlicht.

Druck Hollywoods führte auch zu Drogenmissbrauch

In Interviews mit den Sendern ABC und BBC schilderte Fisher, wie schwer der Druck der Unterhaltungsindustrie auf ihr lastete. Sie habe in Alkohol, Kokain und Medikamenten Zuflucht gesucht, erzählte sie. Während beispielsweise ihr Kollege Harrison Ford, mit dem sie während den "Star Wars"- Dreharbeiten eine Affäre hatte, wie sie erst kürzlich berichtete, sich vom Image des Weltraum- Haudegen Han Solo befreien konnte, blieb sie stets Leia.