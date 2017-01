Strache: "Hütet euch vor falschen Propheten"

Nach der Grundsatzrede von Bundeskanzler Christian Kern am Mittwoch folgte am Samstag der "Konter" von Heinz- Christian Strache. Der FPÖ- Chef, dessen Partei aktuell in Umfragen führt, hielt eine Rede beim traditionellen freiheitlichen Neujahrstreffen in Salzburg. Strache unterstrich seine Anwartschaft auf den Kanzlersessel, geißelte die Schuldenpolitik der Regierung, Steuerbelastung und hohe Arbeitslosigkeit. Den Bundeskanzler bezeichnete er als "Meister der schön gekleideten Worthülsen" in "gefährlichsten Zeiten".