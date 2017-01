Auf 17.000: ÖVP will Obergrenze für Asyl halbieren

Aus Sicht der ÖVP sei die Zahl von 17.000 "wesentlich mehr als der Schnitt" in den vergangenen 15 Jahren sowie "das, was wir im Rahmen der Integration vertragen können", so Mitterlehner. Die Pressekonferenz ist derzeit noch im Gange, Details zu dieser Forderung werden wohl in Kürze bekannt werden. Thema der Teamklausur war unter anderem Sicherheit und Integration.

Zahl der Flüchtlinge in Deutschland stark gesunken

Indes wurden am Mittwoch aktuelle Flüchtlingszahlen für das vergangene Jahr in Deutschland veröffentlicht: Demnach kamen 2016 rund 280.000 Flüchtlinge in unser Nachbarland, wie vorläufige Berechnungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ergaben. Im Jahr 2015 waren noch rund 890.000 Asylsuchende nach Deutschland gekommen.

"Das ist deutlich weniger als ein Drittel der Vorjahreszahlen", erklärte der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere bei einer Pressekonferenz in Berlin. Den starken Rückgang der Zahlen im vergangenen Jahr führte er auf die Schließung der sogenannten Balkanroute sowie auf den Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei zurück. "Das zeigt, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung und die Europäische Union ergriffen haben, greifen", erklärte er. "Es ist gelungen, das Migrationsgeschehen zu ordnen, zu steuern."

Mehr Asylanträge als 2015

Gestiegen sei hingegen aber die Zahl der Asylanträge, sagte der Parteikollege der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Nach Angaben des Ministeriums wurden im Jahr 2016 insgesamt 745.545 Asylanträge gestellt. Das sind 268.869 mehr als im Jahr davor. Ein großer Teil der Antragsteller war bereits 2015 eingereist. Viele von ihnen konnten aber wegen der Überlastung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nicht sofort einen Antrag stellen. "Der Berg unerledigter Anträge wird abgetragen", sagte de Maiziere.