Kitesurfer wird von Böe 30 Meter weit geschleudert

Der Sturm am Neusiedler See am Samstagnachmittag im Bereich Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat mehrere Wassersportler überrascht. Mehrere Kitesurfer sind verunglückt und mussten ins Spital gebracht werden. Die Sportler waren in die Luft geschleudert worden. Ein Kitesurfer "flog" am Seeufer- Südstrand 30 Meter, ehe er am Boden aufschlug.