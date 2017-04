Anklage- Krimi um Linzer "Finanz- Turm"

Fast 170 Seiten nimmt die Causa Terminal Tower in der nun rechtskräftig gewordenen Anklageschrift der Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft ein, deren zweiter großer Komplex die Buwog- Privatisierung ist (wir berichteten). Auch die Landesstelle OÖ der PVA ist in den "Finanz- Turm" einzogen, diese allerdings ohne Begleitgeräusche von Korruptionsverdacht.

Prominentester Verdächtiger und nun rechtskräftig Angeklagter in dieser Causa ist Ex- RLB- Generaldirektor Ludwig Scharinger, dem hier "das Vergehen der Bestechung" vorgeworfen wird. Er habe über Mittelsmänner 200.000 Euro zugunsten des damaligen Finanzministers Karl- Heinz Grasser gezahlt, damit das Finanzministerium die Einmietung genehmige. Scharinger hat solche "Provisionszahlungen" immer bestritten, es gilt die Unschuldsvermutung; ob der Ex- General prozessfähig sein wird, ist überdies sehr zweifelhaft.

Stadtpolitiker im Visier

Eine Zeitlang (2012 bis 2014) waren wegen des Finanzeinzugs in den Terminal Tower auch Linzer SPÖ- Stadtpolitiker im Visier der Korruptionsjäger. Hier ging es um den Vorwurf, sie hätten dazu beigetragen, ein Konkurrenzprojekt zum "Finanz- Turm" im Vorfeld auszubooten. Dieser Verfahrensteil wurde aber 2014 eingestellt; die beiden Politiker finden sich nur noch auf der Zeugenliste der Anklage.

Vorstand unter Druck

In der Causa Buwog- Privatisierung (nicht Terminal Tower!) ist RLB- Vorstand Georg Starzer Mitangeklagter. RLB- Aufsichtsratschef Jakob Auer steht weiter zu ihm und verbittet sich "Vorverurteilung"; allerdings werde der zeitliche Aufwand für den Prozess eine Frage.

Werner Pöchinger, Kronen Zeitung