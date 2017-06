Wühlmausfalle schnappte zu: Zwei Buben verletzt

Zwei Kinder haben sich am Donnerstag am Gelände des Bundesschulzentrums Deutschlandsberg in der Weststeiermark durch eine Wühlmausfalle verletzt. Einer der neunjährigen Buben hatte in einen Erdhügel gegriffen und wurde am Daumen schwer verletzt. Sein Freund erlitt ein Knalltrauma. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.