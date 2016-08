Vizekanzler Mitterlehner im ORF- "Sommergespräch"

Seine bisherige Amtszeit bilanzierte Mitterlehner jedenfalls durchaus positiv: "Es war durchaus eine sehr herausfordernde Zeit. Das eine oder andere ist aber - bei aller Kritik - weitergegangen in den zwei Jahren." Er verwehrte sich gegen den Vorwurf, dass die ÖVP nicht an einem Strang ziehe und in der Asylpolitik "immer weiter nach rechts rücke". Sowohl das Burka- Verbot als auch die Ein- Euro- Jobs für Asylwerbende seien jedenfalls mit ihm persönlich auch abgesprochen gewesen.

Bei den aktuellen Umfragen liegt die ÖVP derzeit nur auf dem dritten Platz, auch in der Kanzlerfrage hinkt der schwarze Parteichef hinterher. Die Gerüchte, dass er bald von Außenminister Sebastian Kurz abgelöst werden könnte, häufen sich. "Die Frage des Spitzenkandidaten entscheiden wir dann, wenn sie ansteht", sagte Mitterlehner vor Kurzem in der "Krone".

Vor Mitterlehner hatten bereits FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache , Grünen- Chefin Eva Glawischnig , NEOS- Obmann Matthias Strolz und Team- Stronach- Bundesparteiobmann Frank Stronach ihre "Sommergespräche" absolviert.