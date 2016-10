Verfassungsschutz- Chef sieht erhöhte Terrorgefahr

Der Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung (BVT), Peter Gridling, geht auch in Österreich von einer erhöhten Terrorbedrohung aus. Gefährdungspotenzial sieht er vor allem von Dschihad- Rückkehrern und Personen ausgehend, die an der Ausreise gehindert wurden, sagte Gridling am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Bregenz. Er warnt auch vor der steigenden Zahl an asyl- und fremdenfeindlichen Straftaten.