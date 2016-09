Unser Heer rüstet auf: Sechs neue Quads im Dienst

90 PS stark, Allradantrieb, extrem wendig und robust. Fahrbar auch in Matsch und Schnee mit eigenen Raupen. Ausgestattet mit allen Extras bis hin zu Infrarotleuchten für "unsichtbare" Nachtfahrten: Für Gebirgstruppen wie das Jägerbataillon 24 mit den Garnisonen in Lienz und St. Johann in Tirol sind die neuen "Polaris"- Quads, die Teil des Programms "Bundesheer Neu" sind, wichtiges Gerät: für Verbindungsaufgaben ebenso wie für Aufklärung, Scharfschützen oder Sanitäter.

Minister Hans Peter Doskozil übergab Bataillonskommandant Oberst Bernd Rott offiziell die Quads. Foto: Hannes Wallner

Am Donnerstag wurden in den Osttiroler Bergen die ersten sechs von insgesamt 38 bestellten Fahrzeugen von Minister Hans Peter Doskozil übergeben und in Dienst gestellt. Das Jägerbataillon 24 baut auch seine Truppenstärke aus: Bis 2019 sollen zwei Kompanien dazukommen - ein Plus von 248 Mann.