Täter nicht abgeschoben, weil Papiere fehlten

Der Palästinenser, der unmittelbar nach der Tat festgenommen wurde, wurde 1991 in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren. Seine Staatsangehörigkeit müsse noch geklärt werden, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Nach Angaben von Bürgermeister Olaf Scholz handelt es sich bei dem Täter "offensichtlich um einen Ausländer, der ausreisepflichtig war". Er habe aber nicht abgeschoben werden können, weil er keine Papiere hatte, teilte Scholz am Freitagabend mit.

"Zusätzlich wütend macht mich, dass es sich bei dem Täter offenbar um jemanden handelt, der Schutz bei uns in Deutschland beansprucht und dann seinen Hass gegen uns gerichtet hat" Scholz sprach von einem "bösartigen Anschlag". Den Opfern und Angehörigen drückte er sein Mitgefühl aus. Bereits nach den desaströsen Ausschreitungen rund um den G20- Gipfel hatte sich Scholz sehr viel Kritik gefallen lassen müssen. Am Freitagabend wurden erneut Stimmen in sozialen Netzwerken laut, die seinen Rücktritt fordern.

Hamburger Flüchtlingsheim durchsucht

Am Samstagmorgen gab die Polizei bekannt, dass der Täter in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt hatte. Man habe das Wohnheim mittlerweile durchsucht. "Ob wir etwas gefunden haben, können wir zur Stunde nicht bekannt geben", sagte ein Sprecher. Der Angreifer soll demnach in der Unterkunft im Stadtteil Langenhorn gelebt haben. Details zu den Ermittlungen wollen Innensenator Andy Grote (SPD) und Vertreter der Polizei am Samstag bekannt geben.

Video: Hier wird der Messer- Angreifer von Passanten gestoppt

Der 26- Jährige hatte am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Hamburg- Barmbek mit einem Küchenmesser wahllos auf Menschen eingestochen. Augenzeugen zufolge soll er dabei "Allahu Akbar" gerufen haben. Ein 50- jähriger Deutscher erlitt dabei tödliche Verletzungen, weitere vier Personen wurden teilweise schwer verletzt. Zeugen und Passanten überwältigen den Täter, dabei wurde ein 35- jähriger Türke ebenfalls verletzt. Der Angreifer wurde schließlich von der Polizei festgenommen. Offen ist noch, ob der Mann Teil eines terroristischen Netzwerkes war oder nicht.