Schweizer Forscher brauten "Weltraum"- Bier

Ein Team um Egli, dem Leiter des Kompetenzzentrums Aerospace Biomedical Science and Technology an der Hochschule Luzern (HSLU), untersuchte, wie sich lebende Hefezellen unter Schwerelosigkeit verhalten und auf zusätzlichen Stress wie beispielsweise hohe Temperaturen reagieren. Dabei geht es in erster Linie um grundlegende Erkenntnisse, wie lebende Zellen mit Stress umgehen, was auch für die Medizin interessant ist.

Idee für "Space Bier" entstand eher zufällig

Quasi als "Abfallprodukt" dieser Forschung entstand die Idee, aus den in Schwerelosigkeit kultivierten Hefezellen ein Bier zu brauen. Man wollte wissen, ob sich die Hefe noch fürs Bierbrauen eignen. Wie sich herausstellte, ist die "Zero Gravity"- Hefe durchaus noch für Bier geeignet.

"Fein und süffig" nannte Egli das Bier bei der Degustation, nachdem die Brauerei Luzern AG im Auftrag der HSLU- Wissenschaftler die ersten Liter gebraut hatte. Der Produktionsprozess sei normal verlaufen und die Hefe habe ihre Eigenschaften für die Lebensmittelproduktion grundsätzlich nicht verändert, erklärte Egli.

Hefezellen hätten sich auch für Brot geeignet

Die Forscher hätten aus den Hefezellen auch genauso gut Brot backen können. Das Bier dürfte sich aber vermutlich besser vermarkten lassen: Egli und sein Team waren so angetan von den ersten Litern des "Space Biers", wie sie es tauften, dass sie demnächst 1500 Liter davon produzieren lassen wollen, um es zu verkaufen. Ende November sei die erste Charge fertig und bei der Brauerei Luzern erhältlich, sagte Egli.