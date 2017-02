Scheuch und Petzner: Ziemlich beste Parteifeinde

Zur Erinnerung: Im März 2009 wurde in Kärnten nach dem Unfalltod Haiders neu gewählt. Pünktlich vor dem Urnengang gab's für jeden Haushalt eine Hochglanzbroschüre, aus der die BZÖ- Spitzenkandidaten Dörfler, Scheuch und Dobernig lachten und für die der Steuerzahler 219.000 Euro bezahlen sollte. "Untreue" sagt Korruptionsstaatsanwalt Eberhard Pieber heute. "Alles mit Landesgeldern bezahlt, übers Ziel geschossen", gab auch Petzner Mitte Jänner als Mastermind der Wahlkampfbroschüre zu. Kurz darauf legte auch Dobernig ein Geständnis ab. Er übernehme die Verantwortung für jene Bereiche, wo er verantwortlich gewesen sei , sagte Dobernig.

Foto: Kronenzeitung

Wahlkampagne des BZÖ Kärnten 2009 Foto: APA/EGGENBERGER

Scheuch: "Petzner hat gemacht, was er wollte"

Für den damaligen Parteichef Scheuch war's ebenfalls furchtbar: "Als ich das Ding gesehen habe, war ich entsetzt. Typisch Petzner. Er hat gemacht, was er wollte, und war noch stolz drauf."

Parteitag des BZÖ Kärnten 2008: Da war die Welt zwischen Scheuch und Petzner noch in Ordnung. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Trotzdem hat Scheuch zumindest eine 5000- Euro- Überweisung für das Machwerk freigegeben, ebenso Dörfler, damals Landeshauptmann, heute FPÖ- Bundesrat. "Das war schlampig", sagte selbst Scheuch vor Richter Christian Liebhauser - wohl seinem Angstgegner, denn dieser hatte Scheuch einst wegen Korruption in Haft sehen wollen. Das Urteil wurde letztlich abgemildert, Liebhauser und Scheuch begegnen einander mittlerweile ausgesucht höflich. Das Verfahren um die Broschüre geht nach den Kärntner Semesterferien am 22. Februar weiter.

Petzner nahm die Aussagen Scheuchs scheinbar augenzwinkernd zur Kenntnis, wie sein Posting auf Twitter beweist.

Dörfler: "Wusste von nichts"

Interessant: Während Scheuch, Dobernig und Petzner Fehler in der Causa zugaben, will Dörfler von all dem nichts gewusst haben . Die Broschüre habe er vor ihrer Versendung nicht gesehen und bei den Foto- und Videoaufnahmen dafür nicht gewusst, wofür diese gemacht wurden, sagte er am Donnerstag bei seiner Einvernahme.

Kerstin Wassermann, Kronen Zeitung/krone.at