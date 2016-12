Raumfahrtpionier John Glenn 95- jährig gestorben

Der 1921 in Cambridge in Ohio als Sohn eines Eisenbahnschaffners geborene Glenn umrundete 1962 als erster US- Amerikaner in einem Raumschiff die Erde. In der Mercury- Kapsel "Friendship 7" brauchte er dafür fünf Stunden.

John Glenn beim Einsteigen in die Mercury-Kapsel "Friendship 7" ... Foto: AP/NASA

... und während seiner Erdumrundung in der Raumkapsel Foto: AP/NASA

Glenn schrieb aber gleich zwei Mal Raumfahrtgeschichte: Im Alter von 77 Jahren wurde er der älteste Astronaut, der jemals ins All reiste. Er umkreiste 1998 an Bord der Weltraumfähre "Discovery" 134- mal die Erde. "Godspeed, John Glenn. Ad astra", schrieb die US- Raumfahrtbehörde NASA und wiederholte damit die berühmten Worte des Funkspruchs von Glenns Astronautenkollegen Scott Carpenter, bevor Glenn am 20. Februar 1962 die Erde umrundete.

John Glenn (zweiter von rechts) mit der Besatzung des Spaceshuttles "Discovery" im Oktober 1988 Foto: APA/AFP/Bob Pearson

Mit Glenns Tod hätten die "USA eine Ikone und Michelle und ich einen Freund verloren", erklärte US- Präsident Barack Obama. Glenn habe Generationen von Wissenschaftern, Ingenieuren und Astronauten inspiriert, die die Menschen eines Tages bis zum Mars bringen würden. Die NASA bezeichnete Glenn in ihrem Nachruf als "wahren amerikanischen Helden".

Trump: "Eine echte amerikanische Legende"

US- Außenminister John Kerry würdigte den Raumfahrtpionier als "einen der besten und mutigsten Männer, die ich je kennengelernt habe". Der designierte Präsident Donald Trump erklärte, Glenn sei "eine echte amerikanische Legende". Mit John Glenn ist nun auch der letzte der "Original Seven", der sieben allerersten US- Astronauten, gestorben.

Die "Original Seven" (John Glenn ist der Dritte von links in Reihe eins) Foto: AFP/NASA

Glenn trat 1943 in die US- Armee ein und wurde zum Kampfpiloten ausgebildet. Er diente im Ersten Weltkrieg im Pazifik und später im Korea- Krieg. 1957 vollendete er den ersten Nonstop- Ultraschallflug von Los Angeles nach New York. 1952 wurde er Astronaut.

Glenn machte auch als Politiker Karriere

Nach seiner Raumfahrtkarriere war Glenn auch als Politiker erfolgreich. Von 1974 bis 1998 war er Senator der Demokraten in Washington. Zweimal bewarb er sich um eine Präsidentschaftskandidatur. Bis ins hohe Alter hielt er sich körperlich fit, um für einen möglichen weiteren Weltraumeinsatz bereitzustehen. In den vergangenen Jahren ließ Glenns Gesundheit dann stark nach, vor zwei Jahren wurde er am Herzen operiert. Eine Woche vor seinem Tod wurde er nach Angaben des John Glenn College of Public Affairs in eine Krebsstation eingeliefert.