Oslo: "Bombenähnlicher" Gegenstand entschärft

Seit dem blutigen Anschlag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm am Freitag mit vier Toten und mehreren Verletzten stehen auch die Nachbarländer in erhöhter Alarmbereitschaft. In Norwegen scheinen sich die Befürchtungen zu bestätigen, die Polizei hat in der Nacht auf SOnntag in der Hauptstadt Oslo einen "bombenähnlichen" Gegenstand mitten in der Innenstadt entschärft. Einen Mann, der den Gegenstand zuvor bei sich gehabt haben könnte, nahm die Polizei zur Befragung mit auf die Wache.